（台北中央社）最大野党・国民党の蕭旭岑（しょうきょくしん）副主席（副党首）は28日、鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）の指示と要請を受け、2月2日から4日までの日程で中国・北京を訪問し、国民党系と中国共産党系のシンクタンクが共催するフォーラムに出席すると発表した。同日開かれた記者会見で蕭氏は、国民党系のシンクタンク、国家政策研究基金会の李鴻源副董事長（副会長）や専門家・学者40人らと出席すると説明。観光