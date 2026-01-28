28日15時現在の日経平均株価は前日比259.85円（-0.49％）安の5万3073.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は251、値下がりは1300、変わらずは44と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は100.61円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ファストリ が59.36円、ファナック が37.27円、日東電 が17.55円、中外薬 が16.95円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を117.