日本電技 [東証Ｓ] が1月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の81.6億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の107億円→117億円(前期は93億円)に9.3％上方修正し、増益率が15.0％増→25.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連