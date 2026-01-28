米紙ニューヨーク・タイムズによると、同紙とシエナ大学が実施した最新の世論調査で、米移民・関税執行局（ICE）の取り締まり手法が有権者の幅広い不満を招いたことが明らかになりました。調査によれば、不法移民の国外退去措置については、有権者の約半数が支持しているものの、61％の有権者がICEの取り締まり手段を「過剰だ」と回答しました。さらに、63％の有権者がICEの執法活動は評価できないと明確に態度を示しているという