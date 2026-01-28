タレントのいとうあさこ（55）が20日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の過去を自虐気味に明かす場面があった。この日は「過熱する中学受験のリアル」がテーマ。子供の中学受験を経験した女優の茂森あゆみ、タレントの新山千春、モデルの益若つばさをゲストに中学受験についてトークを展開した。MCの上田晋也から「いとうは中学受験どうだった？」と聞かれた、いとうは「私、小学校