◇車いすテニス 全豪オープン(日本時間28日、オーストラリア・メルボルン)車いすテニスの小田凱人選手が28日、全豪オープンの1回戦に登場。ストレート勝ちで準々決勝に進出しました。24年に同大会優勝、25年は準優勝した小田選手。第2シードとして迎えた今大会、1回戦でアメリカ選手と対戦しました。試合は第1セット、立ち上がりから小田選手が4ゲームを連続で先取。その後追い上げられるもこのセットをものにします。第2セットは