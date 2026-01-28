Photo: す〜子 ROOMIE 2025年11月12日掲載の記事より転載 夜道を歩くとき、これまではスマホのライトをつけて歩いていました。でも片手がふさがるせいで、傘を持っていたり買い物バッグをぶら下げていたりすると、何かと不便で。足元ばかり照らしていると、車や自転車から自分の存在が見えにくいこともあり、お散歩に最適なライトを探していました。夜道の相棒「LEDクリップライト」