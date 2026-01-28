バンダイスピリッツは、『仮面ライダーW』より、同作品に登場する死の商人・財団Xのイメージコスチューム「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)、「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。]○「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット