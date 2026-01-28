広島県警は、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者が「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで2026年1月27日に逮捕した。羽月容疑者は容疑を否認しているという。報道によると、羽月容疑者は25年12月16日ごろに国内でエトミデートを若干量使用したという。エトミデートは海外で鎮静剤や麻酔導入薬などで使用されている医薬品成分だが、国内では未承認となっている。摂取し