下町に溶け込んだ美女昨年のクリスマスイブ、東京、下町の商店街を楽しそうに歩く女性グループに遭遇した。全員、大きなカバンや紙袋など、たくさんの荷物を手に、ベンチコートやダウンジャケット姿の重装備。それでも、真ん中で先頭を歩くモデル体形の美女を中心にワイワイガヤガヤと楽しそうだ。その美女とは……。俳優の松本若菜（41）である。実はこの日、ジョイフル三の輪商店街（荒川区）で、今年春に放送予定のNHKドラマ『