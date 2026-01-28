フットサル日本代表は初戦でオーストラリアと対戦フットサル日本代表は1月28日、AFCフットサル・アジアカップ（アジア杯）の初戦となるオーストラリア戦を日本時間17時（現地時間15時）から戦う。27日にはジャカルタ市内で前日練習を行い、約1時間半にわたってトレーニングを行った。かつてインドネシア代表監督も務めていた高橋健介監督にとっては、母国の監督に就任しての凱旋とも言える大会だ。午前中の公式記者会見では日