新年度当初予算案の知事調整(香川県庁) 香川県の新年度当初予算案について、知事が各部局から聞き取る「知事調整」が28日、始まりました。 「知事調整」は、知事が各部局の主要な施策の内容を聞き取って妥当か判断するもので、予算編成の最終段階にあたります。28日は政策部が新しい男女共同参画センター「ふらっとぴあ香川」の事業内容を説明しました。 ふらっとぴあ香川は2026年4月、高松市番町にある社会