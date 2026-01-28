日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が2025年12月の売上高を発表。雑貨や食料品が好調だったショッピングセンターは前年を上回った一方、インバウンド減の影響が大きかった百貨店の売上は前年割れとなったことが分かった。【前月は】11月の百貨店とSC売上は前年上回る、冬物が好調■百貨店売上高は5カ月ぶりに前年下回る23日、日本百貨店協会が2025年12月度の全国百貨店売上高概況を発表した。売上高は前年同月比（