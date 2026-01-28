プルデンシャル生命の不正事由がメディアを賑わしている。ニュースに接していて、一人の御仁の顔・声を思い出した。ソニーグループ（6758）の生みの親の一人であり、ソニーグループが100%の株式を保有するソニーフィナンシャルグループ（8729）を実質上興した故盛田昭夫氏である。盛田氏は天国でどんな顔をして、今回のプルデンシャルの一件を聞いているのだろうか。【こちらも】24期連続増配予定のユニ・チャーム今期の減収減