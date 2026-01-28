セガ フェイブから「コウペンちゃん」デザインのフロッキードール「きせかえコウペンちゃん栄養とってえら〜い！」全6種が登場。3.3cmのまめサイズのふわふわ手触りで癒やしてくれる、食べ物コスチュームがかわいい「コウペンちゃん」です☆ セガ フェイブ「きせかえコウペンちゃん栄養とってえら〜い！」  価格：各1,210円（税込）発売予定日：2026年1月29日(木)同梱内容：コウペンちゃんフロッキードール×1体