女優・石田ゆり子（５６）がニット姿を披露した。２８日に自身のインスタグラムを更新し「こういう、なんとなく懐かしい感じの、ちょっと野暮ったい感じのするニットが私はなんだかとっても好きなんです」。えんじ色とホワイトのボーダーで、ふわふわした素材だ。着用した姿を見せ、「アメリカの古着のような、とにかくこの、少年要素がたまらない」とお気に入りの様子。ブランド「ＳＡＹＡＫＡＤＡＶＩＳ」のアイテムであ