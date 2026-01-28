先週、日本列島に大きな影響が出た5泊6日の”最長”寒波。まだ、日本海側を中心に平年の2倍以上の積雪があります。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋でも雪 週後半は再び寒気が襲来… 最新の雪シミュレーション その上で、また上空には強い寒気が流れ込みそうです。 寒気の予想は、上空5500m付近と1500m付近でみますが、今回はより大気の不安定度がわかり、雪雲の発達度合いの目安になる、上空5500m付近でみてみ