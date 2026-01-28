ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラと日本人ヴォーカリストでお贈りする「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」6回目の全国ツアーとなる今回は、家族の絆を描いたディズニー＆ピクサー『リメンバー・ミー』と、不朽のラブストーリー『シンデレラ』の名曲が、スクリーンの映像とともにたっぷりと届けられます☆ ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 20