声優の塩屋浩三さんが２０日、脳出血のため亡くなったことが２８日、分かった。７１歳。所属事務所が発表した。塩屋さんは鹿児島県出身。「ドラゴンボールＺ」の魔人ブウ、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸、「ゲゲゲの鬼太郎」の四代目子泣きじじい、「魔法使いサリー」の山部先生などの声を担当した。事務所公式サイトには「ここに生前賜りました御厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお葬儀につきましては、ご遺族のご