日本ハムは、スペイン産豚肉等のアフリカ豚熱（ASF）による輸入一時停止問題で供給不足が見込まれる豚肉原料商品について、既存のロースハムやベーコン等に代用できる「加工肉の新しい選択肢」を今春の新商品等で提案し、売場を活性化させていく。井川伸久社長グループの提案会を1月14〜15日東京会場、21〜22日大阪会場で開催し、21日に井川伸久社長は東京会場の来場者数が「想定以上」であったとし、「世界情勢等先が読みにく