いよいよ首都圏の鉄道網が「クレカ1枚」でついに“事業者またぎ”が実現します。小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、相模鉄道、西武鉄道、東急電鉄、東京メトロ、東京都交通局、東武鉄道など関東の鉄道事業者11社局は2026年1月28日、クレジットカード等のタッチ決済による後払い乗車サービスの相互利用を、同年3月25日から開始すると発表しました。【見よ！このエリア！】これが「クレカ1枚でいける範囲」です（画像）このサ