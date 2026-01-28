日本映画製作者連盟（映連）が２８日、都内で新年記者会見を行われた。映連は、２０２５年の入場動員数が前年比１３０．７％の１億８８７５万人だったと報告。４４３１万人増で、２０００年以降歴代２位の好記録だった。島谷能成会長は「映連の前任の岡田裕介会長（享年７１）が目標にされていた、２億人の動員が見えてきたところかな」と期待を抱いた。悲願実現のために必要な事を聞かれると、「現状で言うと邦画の実写、