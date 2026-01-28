オリックスは28日、サムティホールディングス株式会社と2026年シーズンのユニホーム広告スポンサー契約を更新したことを発表した。25年シーズンに引き続き、選手、監督、コーチが着用するユニホームに「サムティ」のロゴが掲出されることとなった。