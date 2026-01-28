ソフトバンクは２８日、２０２６年のスローガンを発表した。「全新」（ゼンシン）に決定。小久保裕紀監督がみずほペイペイドームで披露した。今季は２５年の日本一チームとして挑む。指揮官は「全く新たなチームをつくるんだという思いの『全新』。また、我々は勝って終わりじゃない。新たに前に進んでいかないといけないという『前進』。最後にやっぱり、ファンのために全身全霊でグラウンド上で戦うという『全身』も入ってい