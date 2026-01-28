初めて子どもが生まれて、さまざまな手続きや制度の利用を考えることもあるでしょう。子育て世帯を支援する制度の1つに「物価高対応子育て応援手当」があります。令和7年に閣議決定されたこの制度はどのようなものなのでしょうか。また、1人あたりいくらもらえるのでしょうか。 本記事では「物価高対応子育て応援手当」について、支給時期や必要な手続きなども含めて解説します。 「物価高対応子育て応援手当」の支給