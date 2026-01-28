メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス “神避”」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月30日13時より予約受付開始、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス “神避”」(29,700円)「Portrait.Of.Pirates ワンピ