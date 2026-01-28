インド西部マハラシュトラ州で28日、州政府の副首相らを乗せた自家用ジェット機が着陸に失敗し、炎上しました。この事故で、搭乗していた5人全員が死亡しました。インドメディアによりますと、西部マハラシュトラ州のバラマティにある空港で28日、自家用ジェット機が着陸に失敗して滑走路を外れ、炎上しました。この事故で、搭乗していたマハラシュトラ州の副首相ら5人全員が死亡したということです。副首相は28日の午前にインドの