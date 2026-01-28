東京の上野動物園から中国に返還された双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが元気な姿を見せた。中国国営中央テレビ（CCTV）によると、2頭は28日未明、四川省成都の空港に着陸し、その後、中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地に到着した。CCTVは2頭が基地内を歩く様子を伝えた。中国のSNS上では「おかえりなさい」「白い毛並みがきれいで丸々と太っている。日本で大切に育てられたんだね」「本当にかわ