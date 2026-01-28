ソフトバンクは28日、今季のスローガン「全新」（ゼンシン）を発表した。みずほペイペイドームで小久保裕紀監督（54）が披露した。ソフトバンクの過去のスローガンは以下の通り。2005年めざせ世界一！2006年めざせ世界一！2007年めざせ世界一！2008年めざせ世界一！2009年フリキレ！！2010年今年はやらんといかんばい！2011年ダ2012年VV（ブイブイ）2013年超！ガツガツ行こう！2014年