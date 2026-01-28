ソフトバンクは28日、福岡県筑後市のファーム施設で行っている新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト1位指名の佐々木麟太郎内野手（20）＝米スタンフォード大＝は入団未交渉で不在の中、最終日は投手と野手に分かれて練習に汗を流し、7日から約3週間の日程を終えた。ドラフト2位の稲川竜汰投手（21）はブルペンに入り、直球と変化球を交ぜて40球程度を投げた。「仕上がっている実感はある。最初は疲労もあったけど（今日は）