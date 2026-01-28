国内では有明海と八代海の河口や干潟に生息するムツゴロウ。国際自然保護連合（IUCN）が昨年、世界的な絶滅危惧種に分類してニュースとなった。一方で福岡県は「個体数の回復傾向が見られる」としてレッドデータブック（RDB）から除外。佐賀県も既に除外しており、有明海の北側では絶滅の危険度が低下する結果となっている。（特別編集委員・長谷川彰）