ハンセン病とされた熊本県の男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の裁判のやり直し（再審）を求めた第4次再審請求審で、熊本地裁（中田幹人裁判長）は28日、再審開始を認めない決定を出した。