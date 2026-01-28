広島・羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、本拠地マツダスタジアム周辺の「カープロード」から同選手の看板が撤去された。ＪＲ広島駅からマツダスタジアムまで続く「カープロード」。選手の看板がズラッと並び、背番号００で１軍で活躍していた羽月も飾られていたが、逮捕を受けて外された。球団にとっても寝耳に水の出来事だったが、人気選手の不祥事に余波