ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が28日、オンラインでの合同取材に応じた。ドラフト後の取材対応は初めてで、侍ジャパン大学日本代表入りの可能性について言及した。今年7月に日本、台湾、米国に加え韓国も参加する見込みの新国際大会「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ（仮称）」が台湾で開催される。大会は7月9〜15日の予定で、代表入りとなれば佐々木に