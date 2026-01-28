Ｊリーグは２８日、都内で記者会見を開き、株式会社ユニクロと新たな包括的パートナーシップを締結したことを発表した。会見に出席した野々村芳和チェアマン（５３）は「世界に挑戦していくんだというマインドをわれわれだけではなくクラブのスタッフとか、サッカーの周りにいて仕事をしている人たちにも一緒に何かを得られる期間になれれば」と相乗効果に期待した。ユニクロとは２月から開催する特別大会「明治安田Ｊリーグ百