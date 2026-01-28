昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンラインで取材に応じ、現状などを語った。大谷翔平投手や菊池雄星投手らの高校後輩にあたる麟太郎は、昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けた。佐々木は「まずドラフト指名があったことは正直、まず光栄なことで、私自身も率直に小さい頃間違いなく目指していた大きな目標だった。自分自身、想定外