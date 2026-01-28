◆テニス▽全豪オープンテニス第１１日（２８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２８日＝吉松忠弘】前日２７日の酷暑で延期になった車いすテニスが開幕。２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（ときと、東海理化）が、１回戦を１時間１７分で勝ち上がった。世界ランキング９位のケーシー・ラッツラフ（米国）に６−３、６−３のストレート勝ちで