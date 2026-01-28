Ｊ１清水エスパルスは２７日、本拠地・アイスタで「ＡＥＤ講習および避難誘導訓練」を実施した。新シーズン開幕を前に、火災や地震、荒天などの有事に備え、クラブ職員や協力企業の関係者ら約１００人が参加。日本平消防署の指導の下、ＡＥＤの使用方法や胸骨圧迫など、傷病者への救急対応についても講習を受け、クラブ主催としては大規模な訓練となった。クラブは「エスパルスは今後も２０２６年度公式戦に向けた準備を進めて