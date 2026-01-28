元日本代表の小野伸二氏（４６）は２８日、都内でオンライン英語学習サービス「イングリード」の新アバサダー就任式及び新ＣＭ発表会に出席した。トークセッションで引退後からの習慣を問われると、英語とトレーニングを記入した。同社で３年以上英語の学習を続けている小野氏は、英語学習とサッカーのトレーニングには共通点があると指摘。「ボールを使ったトレーニングは習慣的にしているが、現役を終えてしまうと、『今日は