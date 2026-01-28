岡山後楽園岡山・北区 岡山県の文化や歴史などの知識を問う「晴れの国おかやま検定」が2026年2月1日に行われます。「晴れの国の達人」を目指して、2025年より45人多い841人が試験に挑みます。 「岡山商工会議所と岡山県が行っている検定で、1問1点で100問出題されます。60点以上で「博士」、90点以上で「達人」に認定されます。「達人」には岡山後楽園の年間パスポートなどが贈られます。 合格発表は3月9日です