ユーロ下落、オーストリア中銀総裁がユーロ高続くなら追加利下げ検討必要 ユーロが下落、対ドルで1.1975付近まで下げ拡大。ユーロ円は182.77円付近まで軟化。 オーストリア中銀のコッハー総裁がユーロ高が続けばECBはさらなる利下げを検討する必要があると述べた。ただ、現状では金利変更は不要だと付け加えた。