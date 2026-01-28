アジア株トランプのおかげで香港株急騰、韓国株の時価総額ドイツ抜き世界10位 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 27699.51（+572.56+2.11%） 中国上海総合指数 4160.01（+20.10+0.49%） 台湾加権指数 32664.00（+346.08+1.07%） 韓国総合株価指数 5156.68（+71.83+1.41%） 豪ＡＳＸ２００指数 8929.90（-11.72-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82111.25（+253.77+0.31%）