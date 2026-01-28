ドルに買い戻しもドル売りの流れ変わらずか、ECB当局者は利下げ検討の可能性示唆 前日のNY時間にドル売りが加速した反動で東京時間はドルは買い戻されている。ドル円は一時153円台を回復した、ユーロドルは1.20台を割り込んでいる。 オーストリア中銀のコッハー総裁が、ユーロ高が続けばECBはさらなる利下げを検討する必要があると述べた。ただ、現状では金利変更は不要としている。ECB当局者の発言