東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（12月）09:30 結果3.8% 予想3.6%前回3.4%（前年比) 結果3.3% 予想3.3%前回3.2%（トリム平均・前年比) 消費者物価指数（第4四半期）09:35 結果0.9% 予想0.9%前回1.0%（刈り込み平均・前期比) 結果3.4% 予想3.3%前回3.0%（刈り込み平均・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 日銀議事録