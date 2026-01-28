オリックスの久保充広球団副本部長は28日、大阪・舞洲の球団施設で報道陣に対応。27日に広島・羽月隆太郎内野手が医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警に逮捕されたことを受け「今回の件を聞いて私もびっくりはしました。当然プロ野球選手という括りでは我々も一緒。私および本部長、社長以下も含め、そういう研修機会が大事であることを再認識しました」と言及した。キャンプイン前日の31日には宿舎での全体ミーティングが予