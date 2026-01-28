元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が28日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、医薬品医療機器法違反の疑いでプロ野球広島の羽月隆太郎容疑者（25）が逮捕された事件について見解を語った。逮捕容疑は昨年12月16日ごろ、国内で指定薬物エトミデート若干量を使用した疑い。羽月容疑者は容疑を否認している。エトミデートは「ゾンビタバコ」や「笑気麻酔」と呼ばれ、若年層を中心に広がっ