衆議院選挙が27日に公示されました。JNNでは各党が第一声で訴えたことをAIで分析・分類。それぞれが重視する政策の内容が見えてきました。「物価高対策」「消費税の減税」一体どうなるのでしょうか?【画像を見る】AIで視覚化した各党の「頻出ワード」各党の「頻出ワード」AIで視覚化高市政権の継続か、それとも野党が阻止するのか。12日間の選挙戦に突入した各党。東京・秋葉原で、第一声を上げた高市総理は、連立を組む日本維新の