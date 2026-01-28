2025年の映画概況を発表する映連の島谷能成会長（右）ら＝28日午後、東京都中央区日本映画製作者連盟（映連）は28日、2025年の映画概況を発表した。邦画と洋画を合わせた国内興行収入（興収）は前年比32.6％増の2744億円で過去最高となった。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」「国宝」などが大ヒットした邦画の興収は同33.2％増で2075億円に達した。入場者数は同30.7％増の1億8875万人。洋画の興収は同30.7