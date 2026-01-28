女優の伊藤沙莉（31）が28日、X（旧ツイッター）を更新。自身になりすました偽アカウントに不快感をあらわにした。伊藤はこの日、自身が主演したNHK連続テレビ小説「虎に翼」が、映画化され、来年公開されることが東宝などから発表され、「祝！映画化！！」と文字の入った劇場版のロゴ入りボードを持つ写真をアップ。「ということで、発表されました！『虎に翼』【映画化】です。宜しくお願い致します」とつづった。しかしその後の