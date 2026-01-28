秋田銀行が後場に切り返した。２８日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。純利益は前年同期比８８．５％増の６２億１４００万円となった。通期計画に対する進捗率は約９６％に上ったほか、株主優待制度の導入も開示しており、好感された。資金運用収益が増加したほか、国債等債券売却損や与信関連費用が減少し、利益を押し上げた。総預金と貸出金はともに前期末比で増加している。株主優